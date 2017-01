यूपी विधानसभा चुनाव 2017: विरोधियों को चित करने के लिए मोदी-शाह ने बनाया ये खास प्लान

बीजेपी ने यूपी के लिए अभी तक उम्मीदवारों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है। वहीं पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि रणनीति के तहत बीजेपी ने ऐसा किया है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:58 [IST]

English summary

up assembly election 2017: What is the BJP leadership thinking?