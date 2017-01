यूपी विधानसभा चुनाव 2017: युवा तय करेंगे प्रदेश का भविष्य, इस बार कौन बनेगा यूथ आइकॉन?

2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को शानदार जीत मिली। उस समय नरेंद्र मोदी ने विकास का मुद्दा उठाया, उन्होंने मतदाताओं के सामने गुजरात के विकास का मॉडल पेश किया और यूथ ऑइकॉन बने।

UP assembly election 2017: This election youth play major role, this time who will be a youth icon?