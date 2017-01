यूपी विधानसभा चुनाव 2017: कांग्रेस को गले लगाकर भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी सपा, देखिए आंकड़े

2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो बीजेपी ने प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर कब्जा जमाया था। उस समय प्रदेश में पार्टी का वोट शेयर 42.3 फीसदी था।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 13:35 [IST]

English summary

UP assembly election 2017: these BJP figures cause SP congress may associated political analysis.