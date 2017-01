यूपी चुनाव: बीएसपी से बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य टिकट बंटवारे से हुए नाराज

सूत्र बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की पहली लिस्ट से नाराज दिख रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी की मंगलवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को टाल दिया गया।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 11:45 [IST]

English summary

up assembly election 2017: Swami Prasad Maurya unhappy with BJP over distribution of tickets.