यूपी विधानसभा चुनाव 2017: अखिलेश यादव ने जारी की समाजवादी पार्टी के 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट

दूसरी लिस्ट में जिन्हें टिकट दिया गया है, उनमें अयोध्या से पवन पांडे का नाम प्रमुख है। वहीं बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को कैसरगंज से टिकट दिया गया है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 17:39 [IST]

English summary

up assembly election 2017: Samajwadi Party releases second list of 18 candidates after declared 191.