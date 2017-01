यूपी विधानसभा चुनाव 2017: कैसे दल-बदल कर राजे-रजवाड़े खेल रहे सियासी पारी

भले ही अब राजशाही नहीं हो लेकिन चुनावी समर में जीत कर सियासी हनक बरकरार रखने की कवायद इससे जुड़े सदस्य जरुर करते हैं। हालांकि यहां फैसला जनता करती है कि उन्हें जिताना है या नहीं...

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 18:31 [IST]

English summary

up assembly election 2017: Royal families are also political shift in polls.