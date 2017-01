यूपी चुनाव: गठबंधन के बाद साथ दिखेंगे राहुल और अखिलेश, 6 संयुक्त रैलियों को करेंगे संबोधित

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर से चुनाव अभियान की शुरूआत कर दी। इस दौरान उन्होंने जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमले किए।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 16:34 [IST]

English summary

up assembly election 2017: Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav to attend six joint rallies.