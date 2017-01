प्रियंका दीदी आओ, देश बचाओ-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर उठाई आवाज

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यूपी में सपा के साथ हुए गठबंधन में प्रियंका गांधी की भूमिका को स्वीकार किया है। कांग्रेस 105 सीटों पर, जबकि सपा 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 8:27 [IST]

The Congress party, which had lauded Priyanka Gandhi’s role in cobbling together an alliance with Samajwadi Party in Uttar Pradesh, was evasive about the part she could play in the party in future.