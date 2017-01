विधानसभा चुनाव 2017: यूपी का रण जीतने के लिए हाईटेक प्रचार में जुटे सियासी दल

पांच राज्यों के चुनाव में सोशल मीडिया बड़ा हथियार बनकर उभरा है। सभी सियासी दलों ने इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि पार्टियों ने खास तौर आईटी सेल का गठन किया है।

Wednesday, January 25, 2017, 19:22 [IST]

up assembly election 2017: political parties hitech promotion in social media to win the poll battle.