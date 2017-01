यूपी विधानसभा चुनाव 2017: मां कृष्णा और बेटी अनुप्रिया पटेल में सुलह की कोशिश

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया ने कहा कि कृष्णा पटेल जी मेरी मां हैं। मैं उनका हमेशा सम्मान करती थी और हमेशा करती रहूंगी।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 11:34 [IST]

English summary

Efforts Of Compromise In Apna Dal Ahead Of UP Assembly Election 2017, Sources said that Now Patch Up Between mother Krishna and daughter Anupriya Patel.