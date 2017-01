यूपी का समाजवादी दंगल: मुलायम सिंह ने किया अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान

अखिलेश पर हमला बोलते हुए मुलायम ने कहा, 'मैंने तीन बार उन्हें बुलाया पर वो एक मिनट के लिए ही आए और मेरी बात शुरू होने से पहले ही चले गए।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 14:02 [IST]

English summary

I am trying my best to save the party and cycle, and if Akhilesh doesn't listen then I will fight against him: Mulayam Singh Yadav.