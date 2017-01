यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस गठबंधन से बाहर होने के बाद अजित सिंह बना रहे ये खास प्लान

राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता बंद होने के बाद RLD ने एनसीपी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीएस और महान दल से गठबंधन किया है।

Tuesday, January 24, 2017, 17:31 [IST]

UP assembly election 2017: Is Ajit Singh plans informal tie up with BJP?