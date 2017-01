यूपी चुनाव 2017- हार कर भी क्यों मजबूत हो रही है भाजपा?

यूपी का चुनाव भाजपा के लिए कई ऐसे संकेत लेकर आया है जो पार्टी के लिए बड़ा हौसलाअफजाई का काम कर सकता है। हाल के चुनावों से भाजपा की हार के बीच भी पार्टी के लिए कई सकारात्मक संकेत हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 16:08 [IST]

English summary

While the BJP has lost major electoral battles, its greatest test yet stares it in the face. It will be interesting to see will BJP be back in the state