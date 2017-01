यूपी विधानसभा चुनाव 2017: मुस्लिम वोटरों के लिए मायावती ने चला ऐसा दांव, विरोधी हो जाएंगे चित

उत्तर प्रदेश में करीब 18 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं जिन्हें लुभाने की कवायद बीएसपी की ओर से की जा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए उनका ये दांव कामयाब होगा।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 13:13 [IST]

English summary

UP assembly election 2017: dozen clerics are the face of BSP Muslim outreach.