सपा से गठबंधन पर मोल-भाव: कांग्रेस मांग रही है डिप्टी सीएम की पोस्ट!

खबर है कि कांग्रेस, सपा से 100 सीटों की मांग रही है जबकि सपा ऐसा नहीं करना चाहती,इसके अलावा कांग्रेस सपा से डिप्टी सीएम की पोस्ट डिमांड कर रही है, जिस पर सपा तैयार नहीं है।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 9:14 [IST]

English summary

Negotiations between the Congress, the Samajwadi Party (SP) and Ajit Singh’s Rashtriya Lok Dal (RLD) are now at an advance stage for a pre-poll alliance ahead of Uttar Pradesh Assembly elections.