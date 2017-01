यूपी विधान सभा चुनाव 2017: सपा-कांग्रेस के बीच डील फाइनल, गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान

सपा और कांग्रेस से गठबंधन पर मुस्लिम वोटर का भरोसा बढ़ेगा, इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस डील के लिए काफी परेशान थे।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 9:27 [IST]

English summary

Congress will have an alliance with Samajwadi Party in Uttar Pradesh. The details of the arrangement will be announced Today said Media Sources.