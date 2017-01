उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 19:15 [IST]

English summary

up assembly election 2017 alliance between congress and sp is not possible now?