यूपी चुनाव: अखिलेश यादव ने जारी की 191 सपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

सपा की लिस्ट में अतीक अहमद का टिकट कट गया है। अखिलेश यादव की लिस्ट में चाचा शिवपाल यादव को जसवंत नगर सीट से टिकट दिया गया है।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 12:21 [IST]

English summary

up assembly election 2017: Akhilesh Yadav released the first list of 191 SP candidates.