यूपी चुनाव में उतरने को तैयार देश का सबसे पुराना उम्मीदवार, जानिए उनकी उम्र

डॉक्टर हरि सिंह आजाद देश के सबसे पुराने उम्मीदवारों में से एक हैं। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में पटना से चुनाव लड़ने वाले रामसुंदर दास ने भी 91 वर्ष की उम्र में नामांकन किया था।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 17:38 [IST]

English summary

up assembly election 2017: 91 year age merrut man one of the oldest candidate in the country.