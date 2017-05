यूपी: कई महिलाओं से चाकू की नोंक पर रेप, MMS और जबरन निकाह

दो पत्नियां एसपी ऑफिस पहुंचीं और उन्होंने अपने पति के बारे में खौफनाक खुलासा किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 19:57 [IST]

English summary

Two women went to SP office with a complaint against husband who sexually exploited them.