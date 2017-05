तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दी दो परिवारों की खुशियां, दूल्हा समेत 2 की मौत

इलाहाबाद के शास्त्री ब्रिज पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो युवक की मौत हो गई। इनमें से एक की शादी होनेवाली थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 20:40 [IST]

English summary

Two killed including groom in accident in Allahabad.