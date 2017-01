यूपी के दो बच्चों की दोस्ती की अनोखी कहानी, पुलिस भी चौंक गई!

एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की खातिर घर में चोरी की और दोनों हरदोई से भाग निकले।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 19:57 [IST]

English summary

Two friends fled from Hardoi found in Delhi by Police. They are friends and their story is really shocking.