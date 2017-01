यूपी चुनाव: मानिकपुर विधानसभा सीट पर आमने-सामने भिड़ेंगे बसपा के दो पूर्व दिग्गज

चित्रकूट जिले की मानिकपुर सीट पर अबकी बार चुनावी मुकाबला बड़ा रोचक होने जा रहा है। यहां बहुजन समाज पार्टी के दो पूर्व दिग्गज आमने-सामने भिड़ेंगे। दोस्त होने के बावजूद दोनों एक दूसरे पर हमलावर होंगे।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:21 [IST]

Two former BSP giants face each other in UP election