वाराणसी: मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए वरदान बने ये दो दिव्यांग दोस्त

संतोष और बबलू अपने गांव में एक स्कूल चला रहे हैं जहां दिव्यांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और उनको फ्री में खाना भी मिलता है।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 18:39 [IST]

English summary

In a village of Varanasi area, two differently abled friends are changing the lives of mentally challenged children of their area.