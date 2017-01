यूपी चुनाव 2017: रायबरेली में चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए बरामद

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वाहनों की चेकिंग की जा रही है जिसमें पांच अलग-अलग गाड़ियों में लगभग 24 लाख 80 हजार रूपये बरामद हुए है।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 19:20 [IST]

English summary

UP police recovered twenty five lakh rupees during checking in Raibareli.