वाराणसी: देश के पहले डीजल रेल इंजन कारखाने में क्यों बन रहा है पहला टनल?

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में स्थित देश के पहले डीजल रेल इंजन कारखाने में बनने जा रहा है 200 मीटर लंबा टनल।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 16:35 [IST]

English summary

tunnel to be built in diesel rail engine factory in kashi is parliamentry seat of pm narendra modi