कानपुर से लखनऊ की तरफ जा रही मालगाड़ी पलटी, फंसी ट्रेनें

उन्नाव इलाके में मालगाड़ी के दस डिब्बे पलट गए हैं। इससे डाउन लाइन की सभी ट्रेनें फंस गई हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 18:43 [IST]

English summary

A freight train derailed in Unnao region. The train was going from Allahabad towards Lucknow.