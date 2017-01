यूपी चुनाव: ये हैं गोरखपुर की दबंग लेडी डीएम, इनकी सख्ती के हैं शहर में चर्चे

डीएम संध्या तिवारी शहर में पैदल मार्च कर रही हैं और आचार संहिता लागू करने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। उन्होंने होर्डिंग्स, दीवारों और वाहनों पर से राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर्स हटवा दिए।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 18:24 [IST]

English summary

District Magistrate of Gorakhpur, Sandhya Tiwari is taking tough step against those who are violation election code of conduct.