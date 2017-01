चाचा-भतीजा विवाद में अखिलेश बच गए बड़े सवालों से

प्रदेश में बढ़ते अपराध, गुंडागर्दी, जातिवाद और सांप्रदायिक तनाव के चलते प्रदेश में अखिलेश सरकार की हमेशा ही आलोचना होती रही।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 15:59 [IST]

English summary

Top issues which are not in debate due to Samajwadi Party feud. Akhilesh Yadav managed to skip few big question due to Samajwadi party feud.