सपा में मचे घमासान की दिनभर की 6 बड़ी बातें

समाजवादी पार्टी के भीतर मचे घमासान की बड़ी बातें, कैसा रहा दिनभर का घटनाक्रम और कौन आया बाप-बेटे के बीच तनाव को खत्म करने

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 16:38 [IST]

English summary

Top developments of Samajwadi party feud of the day. After rounds of meet Akhilesh Yadav has been included back in the Samajwadi Party.