Timeline- जानिए कैसे पिछले 9 महीनों में खत्म हुए चाचा भतीजे के रिश्ते

जानिए कैसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने एक दूसरे से अलग किए अपने रास्ते, दोनों ही नेताओँ ने पिछले नौ महीनों में तय किया लंबा सफर

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 17:11 [IST]

English summary

Timeline of Samajwadi Party dispute between Akhilesh and Shivpal Singh. How both leaders part their ways from one another.