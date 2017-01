गोरखपुर में एक सीट से सपा के तीन प्रत्याशी, मतदाता हैरान

चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र इन दिनों समाजवादी पार्टी के स्वघोषित, पूर्वघोषित और घोषित प्रत्याशियों की आपसी लड़ाई में फंस गया है। सपा की लड़ाई का फायदा दूसरे प्रत्याशियों को मिल रहा है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 18:43 [IST]

English summary

Three SP candidate in the same constituency seat in gorakhpur