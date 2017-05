कौशांबी: कलश प्रवाह करते समय तीन बहनें यमुना में डूबीं, दो के शव मिले एक लापता

अखंड रामायण में रखे गए कलश को प्रवाह करने के लिए सोमवार को महिलाएं गांव से बाहर यमुना घाट गई थीं। इन्हीं लोगों के साथ बच्चियां भी थीं लेकिन व्यस्त महिलाओं ने इनका ख्याल नहीं किया और...

इलाहाबाद। कौशांबी में सोमवार की शाम एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें यमुना नदी में कलश प्रवाह के दौरान तीन बच्चियां पानी में डूब गईं। घटना उस समय हुई जब महिलाओं के साथ बच्चियां यमुना जलधारा में कलश प्रवाह कर रही थी। अचानक पैर फिसल जाने से एक बच्ची डूबने लगी तो उसे बचाने में एक के बाद एक दो और बच्चियां गहरे पानी में फंस गई। इस घटना में दो बच्चियों के शव बाहर निकाल लिए गए लेकिन एक का शव बरामद नहीं किया जा सका है। घटना कौशांबी के ऐगवां गांव के पास की है। तीनों बच्चियों में दो सगी बहने थी जबकि एक मामा की बेटी थी। हादसे के बाद से परिजनों व गांव में कोहराम मचा हुआ है। Read more:मेरठ के इकरार ने हिंदू से किया था निकाह, कब्र खोदकर निकाला शव 4 मई को है घर में शादी ऐगवां गांव में राकेश प्रजापति के घर 23 अप्रैल को अखंड रामायण का पाठ हुआ था। इसी दिन राकेश की तिलक भी थी। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रिश्तेदार जुटे थे। स्कूल में छुट्टी होने के कारण बच्चों की संख्या ज्यादा थी। 4 मई को राकेश की शादी भी होनी है लेकिन अब माहौल मातम में बदल गया है। अखंड रामायण में रखे गए कलश को प्रवाह करने के लिए सोमवार को महिलाएं गांव से बाहर यमुना घाट गई थीं। इन्हीं लोगों के साथ बच्चियां भी गई थी। वहीं स्नान के दौरान कोमल (10) का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चली गई। उसे डूबता देख ममेरी बहन आरती (14) पानी में कूदी लेकिन पानी गहरा होने के कारण वो भी डूबने लगी। तब तक कविता (13) भी उन दोनों को बचाने पानी में कूदी लेकिन खुद भी डूबने लगी। एक के बाद एक तीनों बहनें यमुना के गहरे पानी में डूब गईं। जब तक मिलती मदद हुई मौत घटना की भयावह स्थिति देखकर घाट पर मौजूद महिलाएं चिल्लाने लगीं। यमुना काल बनकर तीन बच्चियों को निगल चुकी थी। एक साथ तीन-तीन किशोरियों को यमुना में समाते देख दो महिलाएं बेहोश हो गईं। चीखने-चिल्लाने और शोर सुनकर मल्लाह मदद के लिए दौड़े। लेकिन जब तक मदद मिलती मौत ने अपना खेल दिखा दिया था। लगभग दो घंटे बाद कविता और कोमल का शव बाहर निकाला जा सका। हालांकि आरती की तलाश देर रात तक जारी रही लेकिन वो नहीं मिली। आशंका है वो पानी में कुछ दूर बह गई होगी। सूचना पर पहुंची पुलिस सुबह से जाल डलवाकर आरती की खोज कर रही है। Read more:घायल जवान के गांव बैंडबाजा लेकर पहुंची विधायक साहिबा, गुस्साए लोगों ने भगा दिया वापस हाल ही में बीफ पर बयान देने वाली एक्ट्रेस काजोल की देखिए ये तस्वीरें

