वाराणसी: दस लाख रुपए की नयी करेंसी पकड़े जाने पर मचा हड़कंप

मुगलसराय की तरफ से आ रही एक बोलेरो गाड़ी की जांच के दौरान दस लाख रुपये पकड़े गए जो कि दो हजार के नोटों के में थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 12:04 [IST]

English summary

Ten lakh rupees recovered in new notes from a vehicle in Varanasi. Police has informed income tax department about this recovery.