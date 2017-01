उत्तर प्रदेश चुनाव: उड़न दस्ते ने चेकिंग में पकड़े दस करोड़ रुपए

पुलिस की पड़ताल में पता चला कि इलाहाबाद बैंक के अधिकारी आरबीआई के लखनऊ चेस्ट से बैंक के मुख्य शाखा के रुपये लेकर जा रहे थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 12:11 [IST]

English summary

In Mirzapur region, police recovered ten crore rupees from a van. After investigation, police let officer go with money.