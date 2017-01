भारत की जेल में बंद फ्रांसीसी कैदी ने पत्नी के लिए बना डाला ताजमहल

30,000 तीलियों को एक-दूसरे से जोड़कर फ्रांसीसी कैदी ने ताजमहल खड़ा कर दिया तो जेल में मौजूद अधिकारी समेत अन्य लोग देखकर दंग रह गए।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 17:27 [IST]

English summary

A French prisoner in Maharajganj district jail made a model of Tajmahal for her wife with 30,000 matchsticks and fevicol.