मिलिये इलाहाबाद की इस धाकड़ गर्ल से, कजाकिस्तान जाकर जीता कांस्य

इलाहाबाद की आरती ने कजाकिस्तान जाकर ताइक्वांडो में कांंस्य पदक जीतकर खुद को साबित किया। कजाकिस्तान जाने के लिए उसके पास पैसे नहींं थे।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:56 [IST]

Taekwondo player Aarti of Kaushambi won Silver in Kazakhstan.

