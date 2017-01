यूपी चुनाव: बीजेपी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश के दरबार में खोज रहे ठिकाना

बीजेपी में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब 6 महीने ही बिताए हैं, इस बीच उनका बीजेपी से मोहभंग होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के टिकट बंटवारे से नाराज हैं।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 11:53 [IST]

English summary

Swami Prasad Maurya strategically joined BJP from bsp evaluating another change of party.