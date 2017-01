उत्तर प्रदेश के बस्ती में पसंदीदा नेता को मिले टिकट, इसलिए समर्थकों ने किया हवन

विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद से ही टिकट के दावेदार इस उहापोह में हैं कि क्या उन्हें टिकट मिल पाएगा?इसी सब के बीच उत्तर प्रदेश के बस्ती में समर्थकों ने भाजपा नेता के लिए हवन किया।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 8:45 [IST]

English summary

Suppoters of Bhartiya janata party claimant prays for ticket to his leader in Basti,Uttar Pradesh