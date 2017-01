वाराणसी: सपा-कांग्रेस गठबंधन पर पोस्टर, अखिलेश को अर्जुन तो राहुल को बनाया कृष्ण

सपा और कांग्रेस के बीच होने वाले गठबंधन को लेकर वाराणसी में विवादित पोस्टर चस्पा करने का मामला सामने आया है।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 19:06 [IST]

English summary

In Varanasi, supporters of Samajwadi Party and Congress has released a poster showing Akhilesh as Arjun and Rahul as Krishna.