मेरठ की डीएम बी चंद्रकला ने उठाया एक और बड़ा कदम, ऑफिस से ही चीनी मिल के मालिक को कराया अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिलाधिकारी बी.चंद्रकला ने एक और कड़ा कदम उठाया,जिसका जिले के वकील विरोध कर रहे हैं।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 12:31 [IST]

English summary

Sugar Mill owner arrested in meerut, Uttar Pradesh from office of district magistrate B.Chandrakala.