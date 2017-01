जिनकी आंखें नहीं, उनको दुनिया देखने लायक बना रहा वाराणसी का स्कूल

इस स्कूल में स्टूडेंट्स एक सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर लिखना-पढ़ना सीख रहे हैं और अपने भविष्य को संवारने की कोशिश में लगे हैं।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 15:45 [IST]

English summary

A computer school in Varanasi is bringing the light in the life of blind students and nurturing them for a better future.