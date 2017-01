सपा दंगल: पुत्र अखिलेश की हठ के आगे क्यों झुके पिता मुलायम सिंह?

पार्टी के साथ-साथ परिवार में भी बिखराव रोकने के लिए मुलायम को न सिर्फ बेटे के आगे झुकने को मजबूर होना पड़ा बल्कि उन्होंने शिवपाल को भी इसके लिए तैयार कर लिया है।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 9:40 [IST]

English summary

Sources said that SP Supremo and Father Mulayam Singh Yadav Surrender Against his Son and UP Chief Minister Akhilesh Yadav, Amar Singh and Shivpal Singh offer resignation to Mulayam .