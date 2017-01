सपा दंगल: बड़े भैया मुलायम को अकेले छोड़कर अमर सिंह चले गए लंदन?

यदि समाजवादी पार्टी दो हिस्सों में बंटती है तो अमर सिंह और उनकी मित्र जया प्रदा किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लेंगे।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 10:45 [IST]

English summary

Mulayam Singh Yadav loyalist Amar Singh, who has been at the forefront of the raging feud between Samajwadi Party patriarch and his son Akhilesh, on Sunday said he is leaving for London for treatment.