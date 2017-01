अगर अखिलेश की इन बातों पर मुलायम हो जाएं मुलायम तो झगड़ा खत्म!

मीडिया सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने अपने पिता के सामने कुछ शर्त रखी है, जिसे अगर मुलायम मान लेते हैं तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 15:31 [IST]

English summary

According to reports,after the phone call, the young UP CM Akhilesh Yadav reached his father Mulayam’s residence to meet him. The big development comes after both Mulayam and Akhilesh camp staked claim for SP election symbol cycle at the EC in New Delhi.