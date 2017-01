चुनाव चिन्ह छोटी बात, हम अखिलेश ब्रांड के साथ उतरेंगे चुनाव में

सपा विधान परिषद के सदस्य उदयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव लोकप्रिय ब्रांड हैं, चुनाव चिन्ह छोटी बात है, हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 17:23 [IST]

SP MLC Udaiveer Singh says Akhilesh is a brand party symbol is small thing. He says we will win in the name of Akhilesh Yadav.