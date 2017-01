टिकट कटने पर बागी हुए बाहुबली, सपा के कई नेताओं के राज खोलने की दी धमकी

घर पर जन पंचायत बुलाकर चुनाव बाहुबली ने पूर्वांचल में नया गठजोड़ कर सपा को सबक सिखाने की चेतावनी दी।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 20:02 [IST]

English summary

After ticket cut Samajwadi Party MLA Vijay Mishra threatened to resign and open the secret of SP leaders.