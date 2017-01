सपा के बागियों का नया ठिकाना आईएमसी, दूसरी पार्टियों के कई नेता भी कर सकते हैं बगावत

बरेली में सपा से बागी हुए तीन उम्मीदवार आईएमसी में शामिल हो गए हैं। बागियों में नवाबगंज से शहला ताहिर, शहर विधानसभा सीट से शेर अली जाफरी और फरीदपुर विधानसभा सीट से हरि ओम चौधरी हैं।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 15:59 [IST]

SP leaders join imc, some other leaders can join imc party