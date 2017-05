शिवपाल की घोषणा के बाद बोले अखिलेश हम आस्तीन के सांपों को पहचानते हैं

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम राजनीतिक लोग हैं, हमलोग आस्तीन के सांपों को पहचान लेते हैं।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 18:08 [IST]

SP Chief Akhilesh yadav targets shivpal yadav on form new morcha.

