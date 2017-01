उन्नाव: मां से अवैध संबंध का विरोध करने पर बेटे की बर्बर हत्या

हत्या करने के बाद प्रेमी ने शव को पहले भूसे में छिपाया और उसके बाद पैर काटकर बाकी शरीर को बोरे में भरकर पेड़ से टांग दिया।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:12 [IST]

English summary

A son opposed illicit relation with her mother then lover killed him brutally.